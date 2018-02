Elite Dangerous: Beyond Chapter One gratis su PC, PS4 e Xbox One dal 27 febbraio

è lieta di annunciare che, il primo capitolo del nuovo aggiornamento stagionale di, sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PC, PS4 e Xbox One a partire dal 27 febbraio.

L'aggiornamento apporterà una serie di miglioramenti all'esperienza di gioco, andando a soddisfare diverse richieste espresse dalla community di Elite Dangerous, aggiungendo tra le altre cose una serie di nuove attività, contratti, missioni e una nuova nave (The Chieftain). Tra le migliorie introdotte da Frontier Developments, segnaliamo un sistema di ricompense più equo e la possibilità di individuare più facilmente gli incarichi più redditizi sparsi nella Via Lattea.

Beyond Chapter One sarà disponibile gratuitamente dal 27 febbraio per tutti i giocatori di Elite Dangerous su PC, PS4 e Xbox One. Vi lasciamo con il trailer ufficiale dell'espansione che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.