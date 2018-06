Elite Dangerous: Beyond - Chapter Two, il nuovo aggiornamento gratuito arriva il 28 giugno

Frontier Developments ha annunciato che Elite Bangerous: Beyond - Chapter Two, il secondo aggiornamento gratuito dello sparatutto, sarà rilasciato il 28 giugno 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC. L'update è stato svelato da un trailer e introdurrà una serie di nuovi contenuti.

Sembra che, rispetto alla prima espansione, Beyond - Chapter Two sia un aggiornamento meno corposo, ma tutte le novità contribuiranno a rendere le attività di gioco più varie e divertenti, andandosi poi a sommare con i contenuti rilasciati nel corso degli ultimi sei mesi.

L'introduzione principale riguarda l'Alliance Challenger, una nuova nave spaziale da prima linea rivestita con materiali resistenti. Per contro, tuttavia, i Thargoids verranno potenziati con delle nuove e più efficaci navi da esplorazione. Inoltre, una serie di nuove funzionalità renderanno l'interazione con la propria nave ancora più profonda grazie alla gestione di torrette e componenti vari del proprio mezzo.

In attesa di saggiare concretamente tutte le novità per il nuovo aggiornamento gratuito di Elite Dangerous, vi proponiamo il trailer di annuncio in apertura. Ricordiamo che il gioco è disponibile su PS4, Xbox One e PC.