Elite Dangerous: l'enorme DLC Odyssey aggiungerà miliardi di pianeti esplorabili

Non bastasse la promessa dell'introduzione di combattimenti FPS realistici in Elite Dangerous, i ragazzi di Frontier Developments tornano sulle novità della prossima espansione per riferire che, con l'arrivo di Odyssey, sarà possibile esplorare un numero incalcolabile di nuovi pianeti.

Discutendo con i giornalisti di Eurogamer.net delle numerose sorprese che accompagneranno la prossima, gigantesca espansione di Elite Dangerous su PC e console, gli sviluppatori della software house inglese hanno promesso di aumentare di circa il 20% il numero totale di pianeti terrestri presenti nella galassia del kolossal sci-fi.

Considerando la scala titanica della Via Lattea digitale ricreata da Frontier (con circa 400 miliardi di sistemi stellari), l'aumento del 20% comporterà l'aggiunta di "diversi miliardi" di pianeti e satelliti terrestri da esplorare, ivi compresi i nuovi mondi e le nuove lune dotate di un atmosfera. Una volta atterrati su questi corpi celesti, inoltre, sarà possibile scendere dalla propria astronave e visitarli indossando una tuta pressurizzata.

Di recente, il team britannico ha confermato la propria intenzione di riempire Elite Dangerous Odyssey di insediamenti per offrire ai giocatori l'opportunità di completare incarichi scientifici, cimentarsi in una serie di missioni e, perché no, combattere ferocemente per razziare gli avamposti planetari.

A questo punto non ci resta che attendere la data d'uscita di Elite Dangerous Odyssey, prevista per fine primavera su PC e in autunno su PS4 e Xbox One (come pure su PS5 e Xbox Series X/S tramite retrocompatibilità).