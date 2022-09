Elite Dangerous gratis su PC col trasferimento dell'account da console PlayStation e Xbox

Portata a termine la Saga di Azimuth con l'Update 13 di Elite Dangerous, gli sviluppatori di Frontier Developments confermano l'imminente partenza del programma di trasferimento automatico dell'account dalle versioni console all'edizione PC, con tanto di codice per riscattare gratuitamente una nuova copia del gioco.

Nell'ultimo diario di sviluppo confezionato da Frontier, gli autori della software house inglese fondata e diretta da David Braben ci informano che stanno ultimando i lavori sul sistema di trasferimento dell'account. Il programma in questione darà a tutti gli esploratori galattici di Elite Dangerous su piattaforme PlayStation o Xbox l'opportunità di proseguire la propria avventura tra le stelle della versione PC, l'unica ad essere ancora aggiornata e arricchita di contenuti dopo la cancellazione di Elite Dangerous Odyssey su console.

Il sistema di trasferimento dell'account darà accesso anche a una copia PC gratuita del gioco, a patto ovviamente di essere in possesso di una copia PlayStation o Xbox: gli utenti che hanno potuto fruire Elite Dangerous su Xbox Game Pass, di conseguenza, potranno trasferire l'account ma dovranno acquistare a parte una copia PC del titolo.

Il programma entrerà in beta testing il 5 settembre, per poi essere reso disponibile a tutti tra il 12 e il 18 settembre. A detta del team di Frontier Developments, i passaggi da compiere per ricevere una copia gratuita di Elite Dangerous saranno molto semplici: durante il processo di copia dell'account da console a PC, verrà chiesto a ciascun giocatore di accedere con un account PC preesistente o di crearne uno da zero. Scegliendo questa seconda opzione, a ogni utente verrà concessa automaticamente una licenza per sbloccare Elite Dangerous Horizons su PC.