Elite Dangerous, il lancio di Odyssey è funestato dai bug: David Braben si scusa coi fan

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati di Elite Dangerous, il CEO e fondatore di Frontier Developments, David Braben, decide di scusarsi pubblicamente per i numerosi bug che stanno affliggendo la fase di lancio dell'enorme espansione Odyssey.

Alla luce delle critiche mosse dai molti utenti che stanno partecipando al review bombing di Elite Dangerous Odyssey su Steam in funzione dei numerosi problemi evidenziati dall'uscita del DLC, il boss della casa di sviluppo inglese sceglie così di esporsi per spiegare come "vorrei scusarmi di tutto cuore con tutti coloro che sono incappati in questi problemi. Voglio rassicurarvi sul fatto che prendiamo molto sul serio questo genere di problemi, risolverli è la nostra priorità assoluta".

Il team di Frontier, quindi, sarebbe già al lavoro per sistemare i bug, i glitch, gli errori di connessione e i crash verificatisi dal lancio di Odyssey su PC, come specifica lo stesso Braben dichiarando che "stiamo lavorando duramente sugli aggiornamenti, vogliamo risolvere tutti i bug e migliorare la stabilità con update costanti. Stiamo anche studiando tutte le soluzioni possibili per migliorare le prestazioni. Vogliamo ringraziarvi per la pazienza e il supporto, comprendiamo che molti giocatori stanno avendo problemi ad accedere e giocare al titolo come vorrebbero ma possiamo assicurarvi che siamo concentrati completamente sulla risoluzione di questi problemi, cercheremo di comunicarvi regolarmente e nella maniera più aperta e chiara tutti gli interventi che compiremo per affrontare questi problemi".

Solo con il tempo, quindi, capiremo se questo grave "contrattempo" possa influenzare o meno le tempistiche di commercializzazione della versione console di Elite Dangerous Odyssey, attualmente prevista in autunno su PS4 e Xbox One.