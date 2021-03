Elite Dangerous Odyssey, l'Alpha ha inizio: la roadmap dei contenuti da testare

Di ritorno dal Future Games Show con un video gameplay di Elite Dangerous Odyssey, i ragazzi di Frontier Developments conferma l'inizio della fase Alpha di questa titanica espansione e illustrano tutti i contenuti da fruire durante questa importante fase di test multiplayer.

L'accesso all'Alpha PC di Elite Dangerous Odyssey è garantito agli acquirenti del Lifetime Expansion Pass e agli utenti che hanno prenotato il pacchetto Deluxe. La fase Alpha di Odyssey durerà diverse settimane e, a detta degli sviluppatori inglesi, introdurrà gradualmente i giocatori alle novità ludiche e contenutistiche del DLC.

In questa prima fase, i test si concentreranno sulle funzionalità di rete e sulle caratteristiche più importanti dell'espansione, raggruppando tutti i partecipanti alla prova nel medesimo sistema planetario per massimizzare l'interazione tra gli utenti.

La seconda fase dell'Alpha di Elite Dangerous Odyssey sarà incentrata sul combattimento in prima persona, con sfide da completare per acquisire dimestichezza con il sistema di gestione della tuta pressurizzata e delle armi in dotazione al proprio alter-ego.

Nella terza dell'Alpha ci si potrà dedicare all'esplorazione (con la possibilità di visitare i sistemi a 50 anni luce di distanza da quello scelto per i primi test). La quarta e ultima fase di testing prevista da Frontier Developments servirà a garantire la massima compatibilità del DLC con gli elementi già presenti nel kolossal sci-fi, come l'esplorazione planetaria con gli SRV e i combattimenti con i caccia spaziali.

L'uscita ufficiale dell'enorme espansione Elite Dangerous Odyssey è prevista entro la fine della primavera su PC e in autunno su PlayStation 4 e Xbox One.