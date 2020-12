Elite Dangerous Odyssey: data d'uscita svelata dal preordine della Deluxe Alpha?

Con ancora negli occhi le splendide scene dei combattimenti FPS di Elite Dangerous Odyssey, la community di Reddit si accorge che la scheda di Steam per i preordini della Deluxe Alpha contiene degli indizi sul periodo di lancio di questa attesa espansione.

Il negozio digitale di Valve fissa infatti l'arrivo della Deluxe Alpha per il 21 aprile del 2021, quantomeno nella sua versione PC. L'edizione Deluxe Alpha di Elite Dangerous Odyssey permette di scaricare la colonna sonora dell'espansione e, soprattutto, di ottenere l'accesso alla fase di Alpha testing che precederà la commercializzazione del DLC su PC, PlayStation 4 e Xbox One (come pure su PS5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità con la rispettiva versione console).

La data presente su Steam nella scheda per i preordini della Deluxe Alpha, però, potrebbe indicare "soltanto" la data di partenza della fase di test accessibile in esclusiva per chi acquisterà questa edizione speciale: nel momento in cui scriviamo, l'uscita di Odyssey è prevista per un generico inizio 2021, tanto su PC quanto su console, ad un prezzo che sulle pagine del negozio digitale di Valve viene indicato a 34,99 euro. In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte di Frontier, vi lasciamo in compagnia dell'emozionante video di Elite Dangerous Odyssey mostrato ai TGA 2020 dall'azienda fondata da David Braben.