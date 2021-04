Elite Dangerous Odyssey: l'enorme espansione ha una data d'uscita ufficiale

Dopo aver dato inizio alla fase Alpha di Elite Dangerous Odyssey, i ragazzi di Frontier Developments riguadagnano le stelle per fissare con un video, e tante immagini inedite, la data di lancio ufficiale della versione PC di questa enorme espansione al prossimo 19 maggio.

Tra poco meno di un mese, quindi, gli esploratori della Via Lattea virtuale di Elite Dangerous potranno cimentarsi nelle sfide offerte da Odyssey su Steam, Epic Games Store e FrontierStore.net acquistando il DLC al prezzo di 34,99 euro o all'interno del pacchetto Deluxe Alpha da 46,99 euro che include anche la colonna sonora ufficiale. Il preordine di entrambi i pacchetti fornisce anche l'accesso all'esclusiva skin della tuta Pioneer.

Descritta dal team capitanato da David Braben come l'espansione più ambiziosa che sia mai stata sviluppata da Frontier, Odyssey promette di esaudire il sogno dei giocatori di visitare a piedi i pianeti di Elite Dangerous. Con l'ausilio di una tuta ipertecnologica, gli utenti potranno camminare sulla superficie dei mondi dotati di atmosfera e compiere tutta una serie di missioni scientifiche, di combattimento o di esplorazione pura.

Sempre all'interno dell'offerta contenutistica di Elite Dangerous Odyssey troverà spazio un ampio ventaglio di novità nelle interazioni con i giocatori online e i PNG, merito dei nuovi Hub planetari e dell'aggiunta di carriere con percorsi indipendenti da sbloccare per avere accesso ad altri Comandanti nelle enclavi social disseminate per la galassia.

L'attuale fase Alpha terminerà il 30 aprile. A detta di Frontier, l'enorme espansione Odyssey di Elite Dangerous uscirà anche su PS4, Xbox One e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma occorrerà pazientare fino all'autunno 2021.