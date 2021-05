Elite Dangerous Odyssey: senza l'espansione i nuovi pianeti non saranno visibili

A pochi giorni dal lancio della colossale espansione Elite: Dangerous Odyssey su PC i ragazzi di Frontier Developments hanno chiarito le modalità di accesso ai nuovi pianeti e ai contenuti aggiuntivi, confermando di fatto che i giocatori verranno divisi in due gruppi.

Elite: Dangerous Odyssey punta infatti a rielaborare completamente il modo in cui l'immenso simulatore spaziale renderizza i pianeti e per questo motivo i giocatori che non acquisteranno l'espansione verranno completamente tagliati fuori dai nuovi mondi. A differenza di quanto succede attualmente con Horizons, non sarà quindi possibile visitare i pianeti aggiuntivi con la propria navetta senza prima passare dallo store.

Frontier ha poi sottolineato che ci saranno sostanzialmente due versioni di ogni sistema dopo il lancio di Odyssey: i giocatori in possesso dell'espansione vedranno i nuovi pianeti mentre gli altri rimarranno ancorati alla vecchia distribuzione. I giocatori di Odyssey non potranno giocare sui propri pianeti con quelli di Horizons, almeno che non si disattivi l'espansione direttamente dal launcher di gioco. Questa soluzione sarà però solo temporanea: gli sviluppatori hanno spiegato che tutti i giocatori saranno riuniti una volta che saranno lanciate anche le varie versioni per console.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Elite: Dangerous Odyssey uscirà il prossimo 19 maggio su PC ed arriverà su PS4 e Xbox One e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S il prossimo autunno.