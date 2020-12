Elite Dangerous Odyssey: l'esplorazione dei pianeti alieni nel video gameplay dei TGA 2020

Sulle note della struggente Space Oddity di David Bowie, i ragazzi di Frontier Developments confezionano il primissimo video gameplay di Elite Dangerous Odyssey, l'espansione che consentirà ai fan del simulatore spaziale di scendere dalla propria astronave e di esplorare a piedi i pianeti alieni dotati di atmosfera.

Descritta dagli autori capitanati da David Braben come "la più grande espansione di Elite Dangerous mai sviluppata fino ad oggi", Odyssey promette di ampliare a dismisura la già enorme offerta ludica e contenutistica del titolo per fare spazio (letteralmente!) a tantissime nuove funzionalità legate all'esplorazione e al combattimento in soggettiva.

Gli appassionati del genere potranno affrontare missioni basate sulla furtività e interagire con tantissimi personaggi secondari negli hub orbitali e in una serie tutta nuova di avamposti da visitare camminando sulla superficie dei mondi alieni dotati di atmosfera.

Non mancheranno ovviamente le sfide multiplayer cooperative e competitive, con nuove alleanze da cementare navigando tra le stelle in cerca di avventure nella comodità della propria tuta pressurizzata. Il lancio dell'espansione Odyssey di Elite Dangerous è previsto nei primi mesi del 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, oltreché su PS5 e Xbox Series X/S tramite retrocompatibilità.