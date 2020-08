Elite Dangerous Odyssey: esploriamo a piedi i pianeti alieni nel primo video diario

Dopo averci portati a spasso tra i mondi alieni di Elite Dangerous Odyssey con l'annuncio di questa ambiziosa espansione, gli autori di Frontier Development pubblicano un video diario per illustrare le novità in arrivo con questo atteso DLC.

Come spiegato dal team diretto da David Braben, Odyssey andrà a rivoluzionare l'esperienza ludica, contenutistica e narrativa di Elite Dangerous per offrire agli appassionati l'opportunità di imprimere le proprie orme sulla superficie dei pianeti rocciosi degli oltre 400 miliardi di sistemi stellari esplorabili nella Via Lattea.

La nuova espansione darà così accesso alla superficie di pianeti terrestri con atmosfere rarefatte: pur dovendo fare affidamento alla riserva di ossigeno della propria tuta pressurizzata, i giocatori avranno comunque l'opportunità di camminare liberamente e di esplorare questi mondi alieni.

Il sogno simulativo perseguito da Frontier continuerà ad essere preponderante nelle attività che dovremo svolgere dopo l'installazione di Odyssey: ogni pianeta presenterà infatti delle sfide uniche basate su dati scientifici, con scenari realistici basati sulla composizione dell'atmosfera, sulla distanza dalle stelle vicine e su altri fattori che, a detta degli sviluppatori, "forniranno una vasta gamma di sensazioni aliene interessanti".

Passeggiando sulla superficie di questi pianeti sarà possibile incontrare le forme di vita più varie, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente immaginare in termini di campionamento dei dati e di missioni di ricerca da dover completare. Saranno poi aggiunti dei nuovi Hub, degli spazi sociali dove poter incontrarsi con gli altri utenti e condividere le proprie esperienze. L'uscita di Elite Dangerous Odyssey è prevista a inizio 2021 su PC, PS4 e Xbox One.