Elite Dangerous Odyssey: l'esplosivo finale della Saga di Azimuth arriva con l'Update 13

Dopo aver cancellato Elite Dangerous Odyssey su PlayStation e Xbox, i ragazzi di Frontier Developments si concentrano esclusivamente sulla versione PC e delineano le ricche novità narrative e contenutistiche in arrivo con l'Update 13 del sandbox spaziale.

Con l'Update 13, il team capitanato da David Braben promette di "concludere col botto" la Azimuth Saga, la fase narrativa inaugurata nel 2020 e legata alla strenua battaglia combattuta dagli esseri umani contro la minaccia della razza aliena dei Thargoid.

Nell'esplosivo finale della Saga di Azimuth, tutti gli esploratori galattici saranno invitati a dirigersi verso il sistema HIP 22460 per partecipare alla guerra combattuta contro la minaccia Xeno dalle forze al seguito delle navi capitali della Federazione, dell'Impero e dell'Alleanza. Lo scopo della battaglia sarà quello di aiutare l'enigmatico Salvation a guadagnare del tempo prezioso nella costruzione dell'Onda Proteus, un'arma che promette di porre fine una volta per tutte alla minaccia rappresentata dai Thargoid.

L'atto finale della guerra contro gli Xeno partirà ufficialmente nella giornata di martedì 9 agosto, in coincidenza del lancio dell'aggiornamento 13 di Elite Dangerous Odyssey su PC: l'atto conclusivo della saga di Azimuth, riferisce il team di Frontier Developments, getterà le basi per i futuri update di contenuti di Elite Dangerous in arrivo nel 2022 e oltre.