Elite Dangerous Odyssey: Frontier annuncia il rinvio del gigantesco DLC

Dalle colonne del sito ufficiale di Elite Dangerous, i vertici di Frontier Developments annunciano il rinvio dell'enorme espansione Odyssey. Originariamente previsto al lancio nella primavera di quest'anno, il DLC richiederà più tempo per essere completato, spiegano gli autori al seguito di David Braben.

I rappresentanti della software house britannica partono dalla constatazione che "il 2020 è stato un anno difficile per molti, ma nonostante queste sfide siamo soddisfatti dei nostri progressi verso quella che è una nuova era davvero ambiziosa per il gioco [...] L'impatto in corso della pandemia, e le limitazioni agli spostamenti che stanno proseguendo, esercitano però un'ulteriore pressione sui nostri team e, in definitiva, sulla nostra tempistica di sviluppo. Abbiamo quindi dovuto prendere la difficile decisione di apportare alcuni aggiustamenti e modifiche alla nostra attuale roadmap di svilupp".

I ragazzi di Frontier spiegano che le difficoltà sopraggiunte con la pandemia da Coronavirus hanno influenzato "solo in minima parte" lo sviluppo della versione PC di Elite Dangerous Odyssey, incidendo però in maniera più profonda sulle tempistiche di sviluppo delle versioni PS4 e Xbox One. Per questo, il team capitanato da David Braben spiega che la fase Alpha di Elite Dangerous Odyssey partirà su PC nella primavera del 2021, con lancio ufficiale atteso in tarda primavera per questa specifica versione.

Gli esploratori della galassia simulativa di Elite Dangerous su PlayStation 4 e Xbox One (come pure su PS5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità) dovranno invece attendere fino all'autunno del 2021 per poter calcare la superficie dei pianeti alieni di Odyssey.