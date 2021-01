Elite Dangerous Odyssey: Frontier illustra le novità dell'enorme espansione

Dalle colonne di PCGamer.com, Piers Jackson di Frontier Developments fornisce tutta una serie di dettagli sulle principali novità di gameplay di Elite Dangerous Odyssey, l'enorme espansione che promette di arricchire in maniera sensibile l'esperienza ludica e contenutistica del simulatore spaziale.

I punti toccati dal Game Director di Frontier sono davveri tanti e spaziano dai combattimenti FPS di Odyssey alla riformulazione dell'esplorazione: "Stiamo apportando degli aggiornamenti significativi alla tecnologia per la rappresentazione dei pianeti. Con i nuovi insediamenti, dobbiamo aggiungere anche un sacco di nuove aree esplorabili in tutto l'universo. Alcune di esse saranno distribuite sui pianeti privi di atmosfera che i giocatori sono attualmente in grado di esplorare, mentre tanti altri compariranno sulla superficie dei pianeti dotati di atmosfera".

A detta dell'esponente di Frontier Developments, Elite Dangerous Odyssey amplierà anche le possibilità narrative del kolossal originario, ad esempio attraverso l'aggiunta di un'infinità di missioni da svolgere negli insediamenti e negli Hub a gravità zero. Anche per questo, spiega Jackson, in Odyssey la libertà offerta nel completamento delle missioni sarà garantita dalla presenza di un vasta selezione di oggetti, armi e gadget per le tute pressurizzate da far indossare al proprio astronauta digitale.

Tornando alle dinamiche FPS, il Game Director di Frontier spiega che "sarà un gameplay tipico degli sparatutto tattici. Forniranno una sensazione diversa rispetto ai combattimenti tra astronavi ma si integreranno ad essi, sarà possibile iniziare una battaglia sulla superficie di un pianeta e proseguirla sulla propria nave e viceversa. Sarà tutto molto curato. Gli scudi, ad esempio, consumeranno energia, quindi i giocatori dovranno valutare con attenzione il loro utilizzo. Ci saranno anche armi laser e cinetiche, con capacità diverse e un livello di efficacia che varierà in base al contesto. Ogni scelta spetterà all'utente, di conseguenza sarà importante valutare le tattiche da utilizzare in battaglia e fattori come la portata dell'arma, la vicinanza dal bersaglio e l'ambiente dove si combatte".

La data di lancio su PC, PS4 e Xbox One di questo atteso DLC non è stata ancora annunciata, ma dalle indicazioni fornite dal preordine su Steam della Deluxe Alpha di Elite Dangerous Odyssey, la fase di Alpha testing dell'espansione dovrebbe iniziare il 21 aprile del 2021.