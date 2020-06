Elite Dangerous Odyssey: Frontier illustra le novità dell'espansione

In coincidenza del PC Gaming Show, Piers Jackson di Frontier ha descritto le novità previste con Elite Dangerous Odyssey, l'espansione che ci porterà "a spasso tra i mondi alieni" da inizio 2021 su PC, PS4 e Xbox One.

Dalle colonne di PC Gamer, il Game Director della software house capitanata da David Braben si è riallacciato alle scene del video di annuncio di Odyssey per ribadire che "per la prima volta potrete mettere piede sui nostri pianeti. Abbiamo creato questa espansione con l'unico scopo di farvi esplorare e interagire con l'ambiente alieno presente sulla superficie di questi pianeti".

In merito ai contenuti previsti da questo ambizioso DLC di Elite Dangerous, Jackson spiega poi che "abbiamo rielaborato il gameplay per adattarlo alle nuove missioni, la nostra idea era quella di consentirvi di forgiare il vostro percorso e di creare l'esperienza desiderata, quella di un gioco spaziale, per trasporla in un contesto che prevede di passeggiare sulla superfice di questi mondi. Tutto ciò offre ai giocatori una serie di esperienze del tutto nuove che si collegano a quelle da vivere nello spazio profondo, è un design che prova a incapsulare l'intera esperienza in un viaggio olistico".

L'uscita di Elite Dangerous Odyssey è prevista nei primi mesi del 2021, tanto su PC quanto su PlayStation 4 e Xbox One.