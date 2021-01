Elite Dangerous Odyssey e novità di gameplay: sarà possibile razziare gli insediamenti

Dopo aver annunciato il rinvio di Elite Dangerous Odyssey, i ragazzi di Frontier Developments pubblicano un nuovo Q&A sul forum del simulatore spaziale per discutere, insieme al Community Manager Paul Crowther, delle ampie "possibilità di invasione" degli insediamenti previste nella prossima, enorme espansione.

L'approfondimento sulle basi da esplorare sulla superficie dei pianeti alieni dotati di atmosfera offre a Crowther l'opportunità di precisare che, in caso di attacco da parte dei giocatori, "gli avamposti invieranno rinforzi che, pur diventando progressivamente sempre più consistenti e arcigni con l'avanzare del combattimento, non arriveranno con ondate infinite. Sarà quindi possibile uccidere tutti coloro che risiedono nell'avamposto e saccheggiarne i beni, tuttavia le conseguenze di questo genere di attività saranno molto gravi".

I giocatori di Elite Dangerous che, approfittando dell'arrivo di Odyssey, desiderano indossare la tuta pressurizzata per trasformarsi in "vichinghi del futuro" e darsi alle razzie, di conseguenza, potranno farlo, salvo poi andare incontro alle conseguenze delle proprie scelte. Sempre a detta del Community Manager di Frontier, infatti, un simile atteggiamento potrebbe comportare la completa distruzione della propria astronave da parte delle truppe accorse in difesa degli avamposti attaccati. Non a caso, gli autori inglesi prevedono di suddividere gli insediamenti in ben nove categorie, rappresentate da Attivo, Abbandonato, di Guerra, Danneggiato, Online, Online Danneggiato, Offline, Offline Danneggiato e Zona di Conflitto. Lo status degli avamposti, naturalmente, cambierà dinamicamente in base alle attività svolte dai giocatori che li visiteranno... o li prenderanno d'assalto!

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che in conseguenza dell'ultimo rinvio annunciato da Frontier, Elite Dangerous Odyssey è adesso previsto al lancio per fine primavera su PC e in autunno su PS4 e Xbox One, con versione retrocompatibile per PS5 e Xbox Series X/S.