Elite Dangerous Odyssey: nuovi dettagli su esplorazione e combattimenti

Dopo aver offerto Horizons gratis agli acquirenti di Elite Dangerous, ed essersi premurata di offrire in download gratuito l'intero gioco per una settimana su Epic Store, Frontier Developments condivide nuovi dettagli sull'esplorazione a piedi e sui combattimenti a terra da affrontare nell'espansione Odyssey.

Dalle colonne di PC Gamer UK, il direttore del gioco Piers Jackson ha confermato l'intenzione del team di sviluppo di ampliare l'esperienza ludica integrando un profondo modulo in prima o terza persona che ci permetterà di combattere e visitare a piedi la superficie di pianeti e lune con atmosfera: "Non vogliamo separare le due esperienze all'interno e all'esterno delle astronavi, quindi sì, se i giocatori vorranno sorvolare gli insediamenti e sparare sugli altri giocatori sottostanti, questi ultimi saranno in grado di rispondere al fuoco".

La trasformazione del simulatore spaziale di Frontier passerà anche per l'esplorazione degli spazioporti orbitanti e degli avamposti, come spiega lo stesso Jackson precisando che "con gli insediamenti puntiamo a un'atmosfera da selvaggio West, saranno terre di frontiera dove poter svolgere tutta una serie di incarichi e missioni. Anche nei porti principali, dopo aver attraccato con la propria astronave si potrà scendere e visitare l'HUB che definiamo Spazio Sociale. Ci saranno tantissimi fornitori di equipaggiamenti e persone che offriranno missioni e sfide da affrontare, oltre ovviamente a tutti i servizi che sono attualmente disponibili dalla schermata dell'astronave e che continueranno ad essere presenti anche in Odyssey".

Stando a quanto precisato dal rappresentante di Frontier Developments, l'esperienza di gioco non sarà limitata dal multiplayer: l'eventuale assenza degli utenti online nei diversi sistemi di cui si compone la galassia di Elite Dangerous, ad esempio, verrà mitigata dalla presenza di moltissimi PNG con cui interagire negli HUB e negli avamposti attraverso un sistema di dialoghi a scelta multipla.

A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio ufficiale dell'espansione Elite Dangerous Odyssey, attualmente prevista nei primi mesi del 2021 su PC, PS4, Xbox One e, tramite retrocompatibilità, su PS5 e Xbox Series X|S.