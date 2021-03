Elite Dangerous Odyssey: il nuovo trailer conferma l'apertura imminente dell'Alpha

Con il nuovo video di Elite Dangerous Odyssey mostrato in coincidenza del Future Games Show, gli autori di Frontier Developments confermano l'imminente apertura della fase di Alpha testing del gigantesco DLC che introdurrà miliardi di pianeti e innumerevoli novità nell'impianto ludico del simulatore spaziale.

Descritta dagli autori capitanati da David Braben come "la più grande espansione di Elite Dangerous mai sviluppata fino ad oggi", Odyssey darà infatti modo agli appassionati di ampliare a dismisura le proprie opportunità di esplorazione grazie alla possibilità, finalmente, di indossare una tuta pressurizzata e scendere dalla propria astronave per visitare a piedi la superficie dei pianeti alieni dotati di atmosfera.

La nuova modalità in prima persona comprenderà un ricco modulo di combattimento e contribuirà a stratificare ulteriormente la già granitica esperienza legata al commercio e alla scoperta dei misteri che si celano nella Via Lattea. Tutte le innovazioni previste, secondo il team di Frontier, contribuiranno a rendere ancora più appassionante il titolo sia per i più esperti che per i neofiti.



Grazie a Odyssey assisteremo poi all'introduzione di hub social sparsi per la galassia, sia sulla superficie dei nuovi pianeti che nell'orbita dei corpi celesti già visitati fino ad oggi dagli utenti. La fase di Alpha testing coinvolgerà tutti gli acquirenti in preordine di Elite Dangerous Odyssey su PC a partire dal 29 marzo. In ragione dell'ultimo rinvio di Odyssey annunciato da Frontier, il lancio dell'espansione è invece previsto per fine primavera su PC e in autunno su PS4 e Xbox One.