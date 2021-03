Elite Dangerous Odyssey: un nuovo trailer mostra un'intera missione a terra

Gli sviluppatori di Frontier Developments hanno pubblicato un nuovo video di gameplay dell'attesa espansione Elite Dangerous: Odyssey che mostra un'intera missione di gioco al suolo su uno dei tanti pianeti esplorabili in arrivo.

In attesa della prima alpha che arriverà il prossimo 29 marzo per i giocatori PC che hanno effettuato il preordine di Elite Dangerous: Odyssey, i ragazzi di Frontier Developments hanno reso pubblico un nuovo filmato di gameplay che mostra lo svolgimento di un'intera missione al suolo: nel video infatti tre giocatori, dopo essere atterrati su un pianeta, cercano di infiltrarsi in un avamposto militare. Ovviamente non tutto va per il meglio, scatta un'allarme e inizia una sparatoria. Considerando lo stato di Pre-Alpha del gioco e la qualità del trailer le aspettative per gli amanti delle avventure spaziali si fanno sempre più alte.

Gli sviluppatori di Elite Dangerous: Odyssey hanno promesso di aumentare il numero dei pianeti terrestri presenti nella galassia della versione base di circa il 20%. Considerando la presenza di circa 400 miliardi di sistemi solari, questa espansione si preannuncia colossale. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che la data di uscita di Elite Dangerous: Odyssey è prevista per fine primavera su PC e solo in autunno su PS4 e Xbox One (giocabile in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S).