Elite Dangerous Odyssey dà segnali di ripresa: arriva l'Update 9 con il Vodel Scorpion

Dopo essersi scusati con i fan per i bug che funestano dal lancio Elite Dangerous Odyssey, i ragazzi di Frontier Developments pubblicano un importante aggiornamento per il loro kolossal spaziale che introduce numerose ottimizzazioni e delle interessanti novità contenutistiche, a cominciare dal Vodel Scorpion.

A distanza di diversi mesi dal loro ultimo intervento sui social, i rappresentanti di Frontier si riaffacciano così in rete per celebrare l'avvenuto lancio dell'Update 9 di Elite Dangerous e descrivere tutte le novità che caratterizzano questo importante aggiornamento gratuito per chi possiede già il gioco originario e l'enorme espansione Odyssey.

Tra le sorprese più gradite dell'Update 9 è davvero impossibile non citare il Vodel Scorpion, un veicolo multifunzione da collocare nella stiva SRV della propria nave per intraprendere delle esplorazioni planetarie più sicure. Il Vodel Scorpion è infatti dotato di un laser ad alta potenza e di una batteria lanciarazzi Aculeus, un'accoppiata perfetta sia per i combattimenti di superficie che per difendersi dagli attacchi portati da eventuali sentinelle e astronavi nemiche nelle vicinanze.

Nel lungo elenco delle ottimizzazioni e delle aggiunte dell'Update 9 troviamo poi una nuova serie di moduli Multi-Limpet per velocizzare l'estrazione mineraria e la raccolta di oggetti nello spazio, la chiusura di decine di bug e glitch, l'introduzione di una palette cromatica più vibrante per la rappresentazione della superficie dei mondi alieni dotati di atmosfera e interventi generalizzati sulla stabilità del gioco e del netcode. In calce alla notizia trovate il link al forum di Frontiers Developments con l'elenco completo delle novità dell'Update 9 di Elite Dangerous, disponibile da oggi su PC. Quanto alle versioni console, bisognerà attendere l'annuncio della data di lancio di Elite Dangerous Odyssey su PlayStation e Xbox.