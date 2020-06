Elite Dangerous Odyssey: a spasso tra i mondi alieni con la nuova espansione

Mentre in rete prosegue il dibattuto sulle dichiarazioni di David Braben sulla fine dei giochi su supporto fisico entro 3 anni, il suo team di Frontier Development annuncia Odyssey, il nuovo DLC di Elite Dangerous che ci permetterà di abbandonare l'abitacolo dell'astronave per passeggiare tra i mondi alieni.

Descritta dagli autori di Braben come "la più grande espansione di Elite Dangerous mai sviluppata fino ad oggi", Odyssey consentirà agli appassionati del simulatore spaziale di atterrare sugli innumerevoli pianeti della Via Lattea ricostruita nel gioco per indossare la tuta pressurizzata del proprio astronauta digitale.

In questa nuova modalità in prima persona, gli utenti potranno affrontare combattimenti, commerciare, affrontare missioni basate sulla furtività e interagire con una pletora di nuovi personaggi secondari. Come mostrato nel video di annuncio, sarà anche possibile esplorare mondi e satelliti alieni dotati di atmosfera. Tutte le innovazioni previste, secondo il team di Frontier, contribuiranno a rendere ancora più appassionante il titolo sia per i più esperti che per i neofiti.

Con Odyssey assisteremo poi all'introduzione di hub social sparsi per la galassia dove poter pianificare contratti e attività multiplayer cooperative o competitive, formare nuove alleanze e acquisire armi ed equipaggiamenti unici con cui evolvere ulteriormente la propria astronave e il suo indomito comandante. Il lancio di Elite Dangerous Odyssey è previsto nei primi mesi del 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One: date un'occhiata al video di presentazione della nuova espansione e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.