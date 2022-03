Elite Dangerous Odyssey, è ufficiale: Frontier cancella l'espansione su PlayStation e Xbox

Una brutta notizia per tutti gli esploratori galattici di Elite Dangerous su console: Frontier ha deciso di bloccare lo sviluppo di Elite Dangerous Odyssey su PS4 e Xbox One, l'enorme (e controversa) espansione pubblicata nel 2021 su PC e finita al centro delle polemiche dei fan per i problemi segnalati sin dal lancio.

La gravità della decisione presa da Frontier Developments impone allo stesso fondatore della compagnia, David Braben, di intervenire per spiegare come "non è un segreto che il lancio di Odyssey sia stato tutt'altro che ideale, inclusa la necessità di dividere la base di giocatori tra PC e console per poi concentrarci sullo sviluppo della versione PC. Dall'uscita di Odyssey nel maggio del 2021 abbiamo lavorato instancabilmente per migliorarne l'esperienza e, sebbene abbiamo fatto grandi progressi, c'è ancora tanto lavoro da svolgere".

Fatto questo dovuto preambolo sui bug che hanno funestato Elite Dangerous Odyssey, Braben sottolinea che "negli ultimi mesi abbiamo lottato con tutte le nostre forze per andare avanti nello sviluppo congiunto del codice pre e post-Odyssey di Elite Dangerous tra PC e console, ed è perciò con il cuore pesante che abbiamo deciso di bloccare del tutto lo sviluppo della versione console di Odyssey. Dobbiamo essere in grado di portare avanti la storia del gioco e, per poterlo fare, dobbiamo concentrarci su un'unica base di codice. Elite Dangerous continuerà su console cosi come è ora e si evolverà con aggiornamenti critici, ma d'ora in avanti concentreremo solo sui nuovi contenuti della versione PC basata sul codice post-Odyssey".

In chiusura della sua lettera aperta, il boss di Frontier rimarca il dispiacere provato nel decidere la fine dello sviluppo di Elite Dangerous Odyssey su console e spiega che "non è stata una decisione facile da prendere, ma è stata presa pensando al futuro a lungo termine di Elite Dangerous".