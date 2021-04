Elite Dangerous Odyssey: le Zone di Conflitto inaugurano la seconda fase dell'Alpha

A conclusione della prima fase dell'Alpha di Elite Dangerous Odyssey, i ragazzi di Frontier Developments lanciano la seconda fase di test multiplayer e invitano i giocatori a partecipare alle battaglie delle Zone di Conflitto della gigantesca espansione del loro simulatore spaziale.

L'ultimo aggiornamento di Elite Dangerous Odyssey amplia l'area giocabile e consente agli utenti di esplorare un settore galattico di 20 anni luce: al suo interno trovano spazio diverse Zone di Conflitto, con furiose battaglie da combattere sposando la causa dei mercenari di Frontline Solutions.

In funzione della vocazione FPS dei test che saranno effettuati in questa fase specifica dell'Alpha, i giocatori possono accedere alla nuova tuta spaziale Manticore Dominator appositamente progettata per gli scontri a fuoco sulla superficie dei pianeti dotati di una (seppur flebile) atmosfera.

Come ulteriore incentivo a combattere nelle Zone di Conflitto, gli autori capitanati da David Braben hanno deciso di cambiare il sistema di partenza dei giocatori (d'ora in avanti sarà sul sistema Nervi) ma soprattutto di donare 300.000 crediti ai nuovi utenti e ai Comandanti già in servizio, tramite i quali poter acquistare i primi equipaggiamenti necessari per affrontare le sfide multiplayer del nuovo modulo FPS.

La terza fase dell'Alpha si focalizzerà sull'esplorazione (con l'ampliamento a 50 anni luce della sfera di sistemi visitabili), mentre nella quarta e ultima fase gli sviluppatori si concentreranno sulle ottimizzazioni finali, specie per quanto concerne le missioni sulla superficie dei pianeti, le escursioni con gli SRV e i combattimenti con i caccia spaziali.L'uscita dell'espansione Elite Dangerous Odyssey è attesa entro fine primavera su PC e in autunno su PlayStation 4 e Xbox One.