Elite Dangerous: al via una petizione per la localizzazione in lingua italiana

Elite Dangerous , l'apprezzato simulatore spaziale diè disponibile su PC da quasi tre anni, ma non ha mai ricevuto il supporto alla nostra lingua.

La community italiana, particolarmente attiva sul gioco, ha tuttavia avviato una petizione su Change.org indirizzata proprio agli sviluppatori. Secondo i promotori dell'iniziativa, l'aggiunta del nostro idioma permetterebbe a molti altri utenti di avvicinarsi al gioco, intimoriti dalla scarsa conoscenza dell'inglese. Il titolo, al momento, include la traduzione in tutte le principali lingue europee (inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo e portoghese).

Noi non possiamo che essere d'accordo con loro. Se siete interessati a partecipare, trovate la petizione a questo indirizzo. L'obiettivo di 500 firme è quasi stato raggiunto, nel momento in cui vi scriviamo siamo già a 401.

Vi ricordiamo che Elite Dangerous è attualmente disponibile su PC, Mac OS, Xbox One e PlayStation 4. Segnaliamo, inoltre, che Beyond Chapter One, il primo capitolo del nuovo aggiornamento stagionale, è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori dal 27 febbraio.