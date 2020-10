Elite Dangerous: in vista di Odyssey, l'espansione Horizons sarà gratis da fine ottobre

In previsione dell'arrivo a inizio 2021 di Elite Dangerous Odyssey, i vertici di Frontier Developments confezionano un nuovo video diario e confermano che il precedente DLC, Horizons, cesserà presto di essere a pagamento e si trasformerà in un upgrade da scaricare in via del tutto gratuita.

A partire dal 27 ottobre, tutti coloro che hanno acquistato la versione base dell'iconico simulatore spaziale di David Braben potranno effettuare il download gratuito di Elite Dangerous Horizons, il ricco contenuto aggiuntivo che, da fine 2015, consente agli utenti di potenziare la propria astronave con l'aiuto degli Ingegneri e, soprattutto, di esplorare la superficie di pianeti e le lune sprovviste di atmosfera per andare a caccia di risorse, avamposti da saccheggiare, reliquie di civiltà aliene ormai estinte e tracce della presenza dei Thargoid.

Rendendo gratuito questo enorme DLC, il team diretto da Braben punta così a unificare la community e "renderla omogenea" in vista di Odyssey, l'altra grande espansione che sarà disponibile dall'inizio del prossimo anno su PC, PS4 e Xbox One.

A tal proposito, Frontier ha confezionato un nuovo video che si focalizza sulle molteplici sorprese in arrivo con il prossimo DLC, su tutte la possibilità di indossare una tuta spaziale (e di imbracciare un fucile) per esplorare la superficie dei pianeti rocciosi, gli avamposti e le installazioni orbitanti. Il filmato svela la presenza di tantissimi personaggi secondari, di commercianti e di una pletora di incarichi da svolgere assumendo il ruolo dello scienziato, del mercenario o del semplice avventuriero. Il tutto, mantenendo in maniera scrupolosa l'approccio simulativo che contraddistingue da sempre quest'opera. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il primo video sui pianeti alieni di Elite Dangerous Odyssey.