Elland The Crystal Wars: il dimenticato gioco per GBA basato su Dune sarà completato

Ogni tanto riemerge qualche progetto mai completato e dimenticato nel tempo, pronto per essere finito ed a disposizione per le nuove generazioni. È il caso di un titolo su licenza basato su Dune per Game Boy Advance che non ha mai visto la luce, ripreso in mano dal publisher indipendente The Retro Room Games.

La piccola compagnia ha infatti annunciato una campagna Kickstarter con partenza entro la fine del 2021, in modo da raccogliere i fondi necessari per portare a termine lo sviluppo del gioco e farlo finalmente uscire su GBA due decenni dopo la sua iniziale programmazione. A mancare, tuttavia, sarà il nome di Dune (a tal proposito, data la sua recente uscita al cinema, ecco la nostra recensione di Dune di Denis Villeneuve), motivo per cui il titolo è stato trasformato in una nuova IP chiamata Elland: The Crystal Wars. Il gioco offrirà 23 diverse missioni e una buona varietà di armi e power-up, ambientato in uno scenario desertico ripreso dal suo iniziale concept di gioco su licenza. A bordo di una navicella da combattimento il nostro scopo sarà quello di portare a termine incarichi di vario tipo: distruggere edifici, eliminare nemici, proteggere alleati, ottenere risorse e recuperare nuovi veicoli.

All'epoca lo sviluppo del gioco originale era ad un passo dal completamento nel 2002, tuttavia le grosse difficoltà finanziare del publisher dell'epoca impedirono al gioco di arrivare sul mercato. Chissà se adesso la sua sorte sarà ben diversa in questa nuova veste. In attesa di scoprire quando si aprirà la campagna Kickstarter, ecco quali sono i giochi più belli per Game Boy Advance.