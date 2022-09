Elland The Crystal Wars: il gioco GBA cancellato di Dune ha una data su Steam

Nel 2021 è riemerso un gioco per GBA mai pubblicato all'epoca: si trattava di un'avventura su licenza basata sul celebre Dune di Frank Herbert, cancellato nonostante lo sviluppo fosse già in una fase piuttosto avanzata. Il gioco è stato poi ripreso negli ultimi anni da Retro Room Games e chiamato Elland The Crystal Wars.

Adesso, dopo una campagna Kickstarter volta a far ripartire i lavori sul progetto incompleto, tramite la pagina Steam dedicata al gioco, scopriamo che Elland The Crystal Wars non solo è pronto per la pubblicazione, ma la sua uscita è ormai dietro l'angolo: a partire dal 3 ottobre 2022 sarà possibile riscoprire questo titolo dimenticato, pronto finalmente a vedere la luce a distanza di circa 20 anni dalla sua originaria creazione.

Giocato in prima persona ed incentrato su battaglie aeree attraverso scenari desertici, Elland The Crystal Wars ha per protagonista Ethan Lancashire, uno dei migliori piloti della Elland Inc., posto a difesa degli operai alla ricerca dei preziosi cristalli nascosti nel deserto di Elland, che hanno attirato le attenzioni anche della società avversaria Trafford Corporation. L'avventura si svolgerà attraverso 20 missioni diverse e promettere d'intrattenere i giocatori con azione senza sosta ed obiettivi variegati.

Se siete amanti del GBA e volete riscoprire uno dei suoi titoli più oscuri, controllate la pagina Steam del titolo pubblicato da Retro Room Games e sviluppato da Soft Brigade, in attesa della sua effettiva disponibilità il prossimo 3 ottobre