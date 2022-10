Elle Fanning comparirà nel nuovo gioco di Hideo Kojima

Ve lo ricordate il poster Who Am I? pubblicato da Kojima Productions in occasione del Tokyo Game Show? Il volto che si intravede nel poster è quello di Elle Fanning, come annunciato dalla compagnia durante il PAX Australia.

Al primo claim promozionale Who Am I? è seguito un nuovo poster del gioco di Hideo Kojima con la didascalia Where Am I? lasciando però come di consueto un alone di mistero. A quanto pare i dubbi sono stati sciolti al PAX Australia 2022, scansionando il codice QR che accompagna il poster infatti si scopre una foto di Elle Fanning con la dicitura "A Hideo Kojima Game x Elle Fanning."

Nata nel 1998, Mary Elle Fanning è la sorella minore dell'attrice Dakota Fanning e proprio come Dakota ha iniziato a recitare sin da giovanissima in pellicole come L'asilo dei Papà, Il mio amico a quattro zampe, Babel, The Nines, Il curioso caso di Benjamin Button, Somewhere, Super 8 di J.J. Abrams, Maleficent e Maleficent Signora del male, oltre a comparire in serie TV come Taken, Giudice Amy, CSI New York, Dr. House, Law & Order e Criminal Minds.

A questo punto non ci resta che attendere per saperne di più sul prossimo gioco di Hideo Kojima, che l'annuncio possa arrivare entro la fine dell'anno, magari ai Game Awards?