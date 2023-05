Ellie torna a suonare la chitarra in un cosplay di The Last of Us Parte 2

Mentre Naughty Dog cerca di risolvere i problemi della versione PC di The Last of Us Parte 1 con un aggiornamento che porta in dote migliore e ottimizzazioni per cercare i problemi di performance in cui è incappato il titolo, la community di appassionati si lascia travolgere da una fedelissima interpretazione della cosplayer Gabriela Azevedo.

In The Last of Us Parte 2 i giocatori tornano al fianco di una Ellie ormai cresciuta, ma ancora al fianco di Joel dopo il lungo viaggio affrontato nella prima iterazione del capolavoro di Naughty Dog e Neil Druckmann.

Nel corso dell'avventura Ellie subirà però un forte trauma che condizionerà la sua esistenza come mai accaduto prima di allora. La ragazza si approccerà alla vendetta per affrontare il dolore della perdita subita e con questo scopo nella mente abbandonerà tutto, anche la chitarra che Joel le aveva insegnato a suonare.

In questo cosplay di Ellie da The Last of Us Parte 2 vediamo la ragazza poggiarsi su un albero con la chitarra in mano, in una perfetta interpretazione di una delle scene del videogioco pubblicato da Sony. Con in mano lo strumento musicale associato alla figura di Joel, Ellie lascia da parte la vita traumatica che ha dovuto affrontare. A proposito, ecco i traumi affrontati da Ellie in The Last of Us analizzati da una psicologa.