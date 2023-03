Elly Schlein 'una di noi': la nuova segretaria del PD tra The Last of Us e Monkey Island

La nuova segretaria del Partito Democratico è anche un'appassionata di videogiochi. Elly Schlein, classe 1985, non ha mai nascosto il suo interesse per il mondo videoludico, avendo in passato manifestato i suoi apprezzamenti per un classico intramontabile come l'originale Monkey Island.

"Salveremo il mondo con un pollo di gomma con la carrucola in mezzo" era del resto lo slogan che accompagnava il suo profilo Twitter, come ci ricorda l'edizione bolognese del Corriere della Sera, citando uno degli oggetti più assurdi ed iconici della leggendaria avventura grafica creata nel 1990 da Ron Gilbert (una serie ancora oggi in gran forma, come conferma la nostra recensione di Return to Monkey Island). Anche Schlein, come tantissimi appassionati di lunga data, ha passato intere giornate e serate in compagnia del pirata Guybrush Threepwood, risolvendo gli ingegnosi enigmi e le sfide dell'isola.

Ma la segretaria del PD da poco eletta non ha certo mollato il mondo videoludico nonostante l'ingresso in politica: tra le produzioni più recenti c'è spazio anche per la serie di The Last of Us targata Naughty Dog, con Schlein che ha apprezzato entrambi gli episodi definendoli "due giochi bellissimi". E non a caso alcuni elettori, in particolare tra i più giovani, l'hanno votata alle primarie non solo per le sue idee, ma anche per le sue passioni molto vicine al pubblico: "Ti chiami come Ellie di The Last of Us, dobbiamo votarti per forza", le ha scritto sui social un follower la mattina delle primarie.