L'elmetto 'ammuffito' di Fallout 76 diventa un oggetto ingame di Fallout 4 con una mod!

A fine settembre, una commissione governativa americana ha esortato GameStop USA a richiamare degli elmetti di Fallout 76 a causa di un non meglio specificato rischio di esposizione a una muffa tossica. La community di Fallout 4 ha così deciso di "ispirarsi" a questo evento per realizzare una singolare mod.

L'artefice di questo progetto dai toni volutamente ironici è Herby247, un programmatore dilettante che ha pensato di creare un oggetto ingame che ricrei le fattezze e, soprattutto, gli "effetti" del famigerato caschetto di Fallout 76 richiamato negli Stati Uniti.

La mod "Moldy Helmet" consente infatti agli esploratori della dimensione post-apocalittica di Fallout 4 di equipaggiare uno speciale elmetto 51-b per la propria Armatura Atomica: l'equipaggiamento in questione non sembra offrire alcun tipo di bonus al suo utilizzatore, eccezion fatta per un leggero danno da radiazioni arrecato in maniera costante per "simulare" l'effetto della muffa!

Già che c'era, Herby247 non si è lasciato sfuggire l'occasione per girare il coltello nella piaga e riaprire la vecchia ferita rappresentata dal bag gate di Fallout 76: la "Fodera in Cotone e Poliestere" scelta per rappresentare ingame il nome di una delle versioni dell'elmetto della sua mod, infatti, non può che essere un riferimento beffardo alla borsa in nylon di Fallout 76 e all'operazione condotta con fatica da Bethesda per effettuarne la sostituzione con borse in cotone canvas.