Lando Norris correrà al F1 di Singapore con il casco di Master Chief!

Per gli amanti della Formula Uno e di Halo Infinite, o più in generale della saga di Halo, è arrivata una notizia molto interessante. Attraverso il proprio canale ufficiale Twitter, il pilota della McLaren Lando Norris ha mostrato il suo nuovo casco a tema Halo, il quale verrà indossato durante il Gran Premio di Singapore.

Dopo una lunga pausa, infatti, al termine di questa settimana riprenderà la celebre competizione amata dai fan della Formula Uno. Tuttavia, questa volta, Halo Infinite continua a far parlare di sé, ma non per il remake della mappa di The Pit nella modalità forgia o, più in generale, per le creazioni che hanno sbizzarrito sempre più gli utenti attivi della community nelle scorse settimane.

Nelle ultime ore, proprio in vista della celebrazione del team di eSport Quadrant, il pilota Lando Norris ha mostrato il casco a tema Halo infinite che lo accompagnerà sul circuito di Marina Bay. Nei prossimi giorni, dunque, vedremo sfrecciare sull'asfalto il pilota con su addosso un casco dedicato al leggendario e temibile Spartan, pronto a dominare la classifica di una grande competizione per il mondo delle corse automobilistiche.

Si tratta, dunque, di una provata principalmente pubblicitaria - dedicata, appunto, al team eSports del pilota -, che però saprà strappare un sorriso e un grande stupore agli amanti di Master Chief, vista anche la spettacolarità del casco in questione. Qualora foste interessati a vedere l'immagine mostrata da Lando Norris, in allegato alla notizia troverete il tweet originale.

Halo Infinite, dunque, continua a far parlare di sé, visto anche l'arrivo di nuovi contenuti nel corso di novembre per il controverso titolo targato Xbox. La campagna co-op e nuove missioni arriveranno su Halo Infinite molto presto, con la possibilità di rigiocare tutte le missioni del gioco e di ottenere anche nuovi contenuti per il proprio arsenale da battaglia,