Elon Musk armato nelle registrazioni di Cyberpunk: l'assurdo retroscena dalla biografia

E se vi dicessimo che Elon Musk si presentò armato negli studi di CD Projekt durante lo sviluppo di Cyberpunk 2077? L'incredibile retroscena viene svelato da Walter Isaac in un passaggio della biografia dedicata al tycoon che ricorda, appunto, la passione di Elon Musk per Cyberpunk 2077.

Il biografo dell'imprenditore di origini sudafricane ricorda il giorno in cui Elon Musk ebbe l'assurda idea di interrompere le sessioni di doppiaggio della moglie Grimes (che interpreta Lizzy Wizzy nell'universo sci-fi di CP2077) per chiedere un cameo... il tutto, brandendo una pistola d'epoca!

"Elon si presentò negli studi di registrazione di CD Projekt impugnando una pistola vecchia di duecento anni", spiega Walter Isaac prima di aggiungere che gli sviluppatori, alla vista dell'arma, furono davvero molto turbati. Per stemperare la tensione venutasi a creare, il tycoon si rivolse ai membri di CD Projekt e ai presenti in sala di registrazione riferendo che "sarò pure armato, ma non sono mica pericoloso!".

Sempre dalla biografia emerge l'interesse di Musk per Cyberpunk 2077 e il suo immaginario fantascientifico: Isaac ritiene che la grande curiosità di Elon Musk per Cyberpunk derivi dalla 'visione transumanista e potenziata' di Night City e dalle analogie tra i cyberware e i chip dell'azienda Neuralink di proprietà dello stesso tycoon, come pure dal suo amore per la fantascienza e le metropoli distopiche 'in stile Blade Runner'.

