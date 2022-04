Elon Musk ha comprato Twitter, e GTA Online ironizza a modo suo

Possiamo già considerarla una delle notizie più esplosive del 2022: Elon Musk ha acquistato Twitter per la notevole cifra di 44 miliardi di dollari, una mossa che potrebbe cambiare in modo significativo il futuro del noto social network. La mossa di Musk è talmente grande da non passare inosservata nemmeno in ambito videoludico.

In particolare è GTA Online il primo ad ironizzare sul clamoroso colpo messo a segno dal CEO di Tesla. Il titolo firmato Rockstar Games da sempre segue con attenzione i trend e quanto avviene nel mondo reale, realizzando spesso parodie e citazioni ad eventi che hanno coinvolto le celebrità più disparate. E di certo non poteva ignorare le ultime mosse di Musk, creandone una piccola ma divertente parodia.

Come fatto notare da un utente su Reddit, la news feed dell'Internet immaginario dell'universo di Grand Theft Auto ha riportato come "fatto del giorno" l'acquisizione del grosso social network Bleeter da parte di Avon Hertz, noto personaggio secondario di GTA Online e nato come parodia dello stesso Musk, che ha spesso anch'egli 44 miliardi di dollari per ottenere il controllo della piattaforma.

Si tratta di una bonaria presa in giro agli eventi accaduti nella vita di tutti i giorni, cosa su cui Rockstar sembra non mancare mai il segno. E considerato che, tramite una dichiarazione in chiave ironica, Elon Musk vuole acquistare la Coca-Cola per rimetterci dentro la cocaina, chissà se GTA Online non offra un'ulteriore parodia anche su questa assurda possibilità.