Elon Musk all'E3 2019: potremmo vivere all'interno di un gigantesco videogioco alieno!

Discutendo del futuro dell'intrattenimento digitale con Todd Howard di Bethesda in occasione dell'E3 2019, l'eccentrico imprenditore e inventore sudafricano Elon Musk è tornato a parlare della sua controversa "teoria del Matrix", secondo la quale potremmo vivere tutti all'interno di un'avanzata simulazione aliena.

Partendo dall'esempio offerto da Fallout 4, uno dei suoi giochi preferiti, Elon Musk ha spiegato in maniera scherzosa che "se la realtà fosse un videogioco, certo la grafica sarebbe fantastica ma la grafica è terribile e il tempo di respawn è davvero troppo lungo".

Ben più seriose sono invece le parole pronunciate dal tycoon sudamericano in merito all'evoluzione dell'intelligenza artificiale, dichiarando che "se si presuppone un miglioramento costante dell'IA e della grafica dei videogiochi, allora potrebbero attenderci solo un futuro tra questi due: o i giochi diventeranno così realistici che non si potrà più notare la differenza tra di loro e la stessa realtà, oppure la civiltà è semplicemente destinata a finire prima. Non so perciò se facciamo tutti parte di un'avanzatissima simulazione aliena, ma c'è l'eventualità che in questo momento potremmo essere il videogioco di qualcun altro e, se così fosse, c'è solo una domanda che potreste farvi: quale avatar sei?".

Speriamo perciò che il nostro giocatore alieno non finisca mai i gettoni del suo ipertecnologico cabinato! Sempre riguardo Elon Musk e le sue stravaganze, durante l'E3 2019 è stato annunciato l'imminente arrivo di Cuphead e Fallout Shelter sulle auto Tesla Model 3.