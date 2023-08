Per Elon Musk non servono abilità per giocare Diablo 4: Blizzard risponde per le rime

Elon Musk la tocca piano nei confronti di Diablo IV: secondo il celebre e controverso imprenditore, per giocare al meglio all'opera Blizzard Entertainment non sarebbero necessarie particolarità abilità da parte del giocatore, che risulterebbe invece accessibile senza particolari problemi per chiunque stando al suo parere.

Il pensiero di Musk è emerso nel corso di un Twitter Spaces intitolato "No one talk until we summon Elon Musk", durante il quale il proprietario di Twitter/X era alle prese con una partita a Diablo IV. "Sto giocando un po' a Diablo IV ora, avete interrotto la mia partita per quale motivo?", esordisce l'imprenditore per poi rivelare che ha chiamato il suo personaggio IWilNeverDie. Ma a dispetto del nome altisonante scelto, Musk confessa che "è morto comunque".

Ma il bello arriva adesso: "Non servono chissà quali abilità per giocare a Diablo IV se devo essere totalmente sincero. Non è un gioco che richiede di essere hardcore, non è come League of Legends o roba simile", dichiara Musk che mette dunque in discussione la difficoltà dell'opera Blizzard. Ed ovviamente queste parole non potevano passare inosservate da parte della stessa Blizzard, con il presidente Mike Ybarra che risponde per le rime al noto magnate: "Forse dovrei chiedere al team di vedere quante volte è realmente morto, che ne dite? Chissà se sta giocando in modalità Hardcore".

Botta e risposta a parte, siete d'accordo con le parole di Musk oppure ritenete che l'ultimo Diablo sia effettivamente molto impegnativo? Nel frattempo è stato confermato che la prossima patch di Diablo 4 porterà importanti novità per la cavalcatura, rendendola più fluida e semplice da usare. In seguito alle polemiche sulla Stagione 1, inoltre, Blizzard cerca un Lead Season Designer per Diablo 4 così da potenziare la gestione delle future Stagioni.