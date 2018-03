Elon Musk, i nuovi Huawei P20 e gli eventi Xiaomi ed Apple. Le top news tech di ieri

Giornata ricca di presentazioni, quella di ieri. Da Xiaomi che ha presentato il nuovo Mi Mix 2S ad Apple, che ha finalmente svelato il tanto atteso e chiacchierato, senza dimenticare l'evento didedicato alla gamma P20.

Xiaomi presenta il nuovi Mi Mix 2S ed Mi Gaming Laptop

La nostra giornata di eventi e presentazioni è cominciata in prima mattinata, con l'evento che Xiaomi ha tenuto in Cina.

La società asiatica ha svelato il nuovo Mi Mix 2S, il nuovo smartphone top di gamma 2018 caratterizzato da una scocca unibody in ceramica che favorisce il supporto alla ricarica wireless, presente di default nel dispositivo. Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza del processore Snapdragon 845, accompagnato da 6 o 8 gigabyte di RAM e memoria interna da 64 e 256 gigabyte. Lo schermo, nonostante le cornici estremamente ridotte, non include alcun tipo di Notch, ma sulla scocca frontale è comunque presente una fotocamera frontale che garantisce selfie ad alta risoluzione.

Sul retro invece è presente una fotocamera a doppia lente, caratterizzata da un sensore da 12 megapixel ed un teleobiettivo da altrettanti megapixel, on tanto di stabilizzazione ottica dell'immagine a quattro assi, messa a fuoco automatica e riduzione del rumore basata sull'hardware. Si parte da 572 Dollari.

A fianco dello smartphone, nell'evento di Shangai è stato anche svelato Mi Gaming Laptop, un laptop che come suggerisce il nome si rivolge al mercato dello streaming. A livello tecnico include un display da 15,6 pollici, 8 o 16 gigabyte di RAM, SSD da 128 e 256 gigabyte, hard disk da 1 terabyte e GPU NVIDIA GTX 1060 o 1050 Ti. Interessante anche il sistema di raffreddamento progettato da Xiaomi, che presenta quattro fessure intorno al laptop che favoriscono la dissipazione del calore. Si parte da 1151 Euro per la configurazione base.

A Parigi per Huawei P20

Poco dopo le 15:00 ci siamo spostati in quel di Parigi, per seguire in diretta l'atteso evento di presentazione targato Huawei.

La compagnia, nella splendida cornice della capitale francese, ha presentato la nuova lineup di smartphone top di gamma, composta da P20, P20 Pro e P20 Lite. Fondamentalmente, sono state confermate praticamente tutte le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni: a partire dalla configurazione a tripla fotocamera del modello Pro, passando per lo schermo OLED da 6,1 pollici e la nuova opzione di colorazione, senza dimenticare il Notch, presente su tutti e tre i modelli e le nuove funzionalità fotografiche che lo rendono il miglior smartphone al mondo su DxOMark in termini di prestazioni, con un punteggio complessivo di 102 (107 per le foto e 94 per i video).

Confermati anche i prezzi: si parte da 899 Euro per il modello Pro, che si configura come il vero e proprio top odi gamma per l'anno, mentre il P20 classico costerà 649 Euro.

Da Chicago arriva il nuovo iPad economico

Ultimo, ma non per importanza, il keynote Apple. La società di Tim Cook ha infatti finalmente svelato il nuovo iPad economico da 9,7 pollici, che si caratterizza non solo per il prezzo più basso, ma anche per il supporto ad Apple Pencil, che ovviamente dovrà essere acquistata a parte.

Al suo interno, troviamo il processore A10 Fusion (presente su iPhone 7 e 7 Plus), sensore Touch ID e batteria in grado di durare fino a 10 ore.

L'ultima di Musk: vende rocce a forma di Lego

A condire questa giornata ci ha pensato Elon Musk, che ha svelato le proprie intenzioni di vendere Lego ricavati dalle rocce per finanziare la Boring Company.