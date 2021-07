Elon Musk si schiera con Epic Games: le commissioni di Apple sono una tassa su Internet

Elon Musk, il celebre CEO di compagnie come SpaceX, Tesla e Neuralink, ha deciso di commentare in maniera pubblica la disputa legale che tiene banco da svariate settimane fra Epic Games e Apple.

L'imprenditore si è schierato a favore degli autori di Fortnite e non ha mancato di lanciare qualche frecciatina all'azienda di Cupertino. Come testimoniato dal cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, durante l'ultimo incontro con gli investitori Musk ha commentato in maniera pungente la politica con cui Apple distribuisce i software sul suo store digitale: "Il nostro intento non è quello di creare un giardino recintato e usarlo per bastonare i nostri competitor... Metodo che alle volte viene utilizzato da alcune compagnie. 'Cough' Apple 'Cough'".

Musk ha poi proseguito nella sua offensiva pubblicando un tweet sul suo profilo ufficiale con cui ha deciso di prendere le parti di Epic Games nel contesto della disputa legale: "Le commissioni dell'app store di Apple sono de facto delle tasse su Internet. Epic ha ragione".

Al cuore dell'accusa c'è la commissione del 30% che Apple riceve dalla vendita delle applicazioni sul suo store, e dall'impossibilità per gli sviluppatori di distribuire i propri prodotti su iOS in modi alternativi. Questo ha portato Epic Games a rimuovere Fortnite dall'App Store e a intentare una causa contro l'azienda.