Elon Musk, SpaceX, Tesla, Whatsapp ed il Bitcoin. Le top news tech di ieri

Inizia un'altra settimana per il mondo tech, ed il protagonista assoluto non può che essere. Il fondatore di, ha parlato all'SXSW, fornendo delle interessanti indicazioni non solo sul futuro delle sue aziende, ma in generale di quello dell'umanità.

Elon Musk protagonista assoluto tra IA, SpaceX e Tesla

Il protagonista assoluto della giornata, è stato innegabilmente il fondatore ed amministratore delegato di SpaceX e Tesla, Elon Musk, che ha parlato a sorpresa al SXSW, grazie all'invito dei creatori di Westworld con cui ha collaborato su un video promozionale in cui viene raffigurato il lancio del Falcon Heavy.

Musk ha affrontato diversi temi ad esso cari: tra cui i possibili viaggi verso Marte, con il primo razzo di SpaceX che potrebbe decollare all'inizio del 2019. Il motivo per cui Musk sta puntando massicciamente su questo aspetto è molto chiaro: è convinto che la chiave per la sopravvivenza umana da guerre ed altri problemi sia rappresentata dalle colonie sul pianeta rosso, ma è chiaro che l'obiettivo è tutt'altro che facile da raggiungere.

Per Musk è stata anche l'occasione di parlare di intelligenze artificiali, le quali sono state definite dallo stesso "più pericolose delle armi nucleari", ecco perchè il visionario ha chiesto ancora una volta la creazione di un organismo centralizzato in grado di supervisionare lo sviluppo dell'IA.

Sempre dal fronte Musk, si muovono altri tasselli dalla Boring Company, la società specializzata in trasporti che ora si dedicherà esclusivamente ai trasporti pubblici. L'imprenditore ha mostrato sul proprio account ufficiale Twitter un filmato in cui viene mostrato The Loop, un pod per il trasporto pubblico sotterraneo, che eviterà ingorghi e favorirà la libera circolazione di ciclisti.

All'appello non poteva mancare certo Tesla: ci è giunta notizia che la produzione del Model 3 sia stata messa in pausa a febbraio per alcuni problemi di produzione.

Whatsapp: più tempo per eliminare i messaggi

E dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, è finalmente arrivata l'ufficialità: Whatsapp ha aumentato il limite di tempo utile necessario per eliminare i messaggi inviati, che passerà dai precedenti sette minuti a poco più di un'ora. La funzione "Elimina per Tutti" sarà espansa attraverso i prossimi aggiornamenti che gli sviluppatori rilasceranno per l'applicazione, ma Whatsapp ancora non ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a prendere questa decisione.

John Oliver: "il Bitcoin non è un investimento, ma una scommessa"

Il popolare conduttore e comico inglese, noto per i suoi filmati divulgativi, ha affrontato nel corso del proprio show un tema molto caro e popolare di recente: le criptovalute ed i Bitcoin.

Avvalendosi di una serie di personaggio bizzarri e di alcuni filmati, Oliver è riuscito a spiegare il funzionamento della tecnologia blockchain e del Bitcoin, che, precisa "non è un investimento, ma una scommessa".

Scoperte tre Super-Terre

Mentre uno YouTuber ha pubblicato un bellissimo video in cui mostra in dieci minuti la formazione dell'universo e la Terra, un gruppo di ricercatori ha scoperto ben tre Super-Terre, che si trovano a soli cento anni luce dal nostro pianeta. Lo studio, battezzato "A System of Three Super Earths Transiting the Late K-Dwarf GJ 9827 at Thirty Parsecs", è pubblicato su una rivista.