Elon Musk testa il servizio streaming di X con Diablo 4

Tra i progetti di Elon Musk per il revamp della piattaforma di Twitter, o meglio X, c'è anche l'inserimento di un servizio per lo streaming dei giochi. Per effettuare i suoi primi test in proposito, l'imprenditore ha scelto di mandare in onda Diablo 4.

L'esperimento per la nuova applicazione vede il patron del social network direttamente alle prese con il gioco in ben 52 minuti di partita. Con l'ampliamento delle funzioni di X, dunque, diventa sempre più evidente che Elon Musk vuole sfidare anche Twitch.

Il servizio di streaming, che è stato testato con l'aiuto di un collaboratore ma il cui gameplay pare essere interamente opera di Musk, rientra all'interno di un piano più ampio che mira a sviluppare la piattaforma di X, aggiungendo funzionalità nuove per il social network.

Il progetto di ristrutturazione da Twitter a X sta avvenendo di concerto con Linda Yaccarino, nuova CEO di Twitter, la quale di recente ha dichiarato che il coinvolgimento degli utenti su X sta crescendo (anche se i dati dicono il contrario).

Nel frattempo, il test sull'opera di Blizzard, di cui Musk non ha nascosto di essere un fan, sembra essere andato bene, radunando circa 20.000 spettatori. Si tratta di una cifra ragguardevole, considerando che si è trattato di una live organizzata senza preavviso per l'utenza.