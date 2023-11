Elon Musk e i videogiochi: 'Calmano i demoni della mia mente in tempesta'

Dopo aver preannunciato l'arrivo dello streaming su Twitter/X da PS5 e Xbox Series X|S, Elon Musk è intervenuto ai microfoni di Lex Fridman per ribadire il suo amore per i videogiochi e descrivere l'importante funzione ricoperta dal gaming nella sua vita.

Il tycoon di origini sudafricane ha discusso dello stress causato dalle sue molteplici attività imprenditoriali e, riflettendo sulla centralità dei videogiochi nella sua routine quotidiana, ha candidamente ammesso che "la mia mente è in tempesta e i videogiochi aiutano a calmarla. Uccidere i demoni in un videogioco calma i demoni nella mia mente, sono la mia principale attività ricreativa".

L'uomo più ricco del mondo nel 2023 ha poi aggiunto che "se giochi a un titolo impegnativo, quest'ultimo ti consente di entrare in uno stato mentale davvero molto divertente. Certo, per entrare in quello stato il gioco non deve essere troppo facile o troppo difficile, deve trovarsi in una sorta di 'zona Riccioli d'Oro' (termine utilizzato in astronomia per indicare la zona abitabile di un sistema stellare, ndr). Il bello dei videogiochi è che ti offrono l'opportunità di sentire che stai progredendo in qualcosa che ti interessa e ti appassiona. Ma i giochi restituiscono anche delle emozioni per il comparto grafico e artistico o per la trama avvincente... ogni videogioco è come un fantastico enigma da risolvere".

In passato, d'altronde, Elon Musk ha definito Elden Ring un'opera d'arte, lodando il comparto grafico e il lavoro svolto dagli sviluppatori di FromSoftware nell'erigere l'enorme impalcatura ludica e contenutistica dell'Interregno.