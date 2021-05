Elon Musk è Wario in un irriverente sketch del Saturday Night Live

Nella notte è andata in onda una delle puntate del Saturday Night Live più chiacchierate degli ultimi tempi, che ha visto la partecipazione di Elon Musk, tra i volti più influenti della storia contemporanea, fondatore di SpaceX, Tesla, Neuralink e tante altre realtà.

La puntata, come da programmi, ha regalato numerosi momenti da ricordare, con Musk che si è descritto come la prima persona ad ammettere di avere la Sindrome di Asperger e a partecipare al SNL, e il crollo del Dogecoin, criptovaluta menzionata più volte durante la trasmissione. Durante la serata c'è stato spazio anche per una strizzatina verso il mondo dei videogiochi, di cui l'uomo più ricco del mondo si è detto più volte appassionato, ovviamente alla maniera irriverente tipica del Saturday Night Live. Lo sketch ha visto protagonista Musk nei panni di Wario, l'acerrimo rivale di Mario, accusato di aver provocato la morte dell'idraulico italiano con una buccia di banana durante una corsa di Kart. Il Wario di Elon afferma di non essere "cattivo", bensì "incompreso", per poi rivelare che la moglie di Mario, Peach, andava a letto con suo fratello Luigi. Per l'occasione la principessa è stata interpretata da Grimes, musicista alla quale è legata sentimentalmente, oltre che madre di suo figlio, che abbiamo potuto ascoltare in un brano della colonna sonora di Cyberpunk 2077.

Insomma, un siparietto ben lontano dall'immaginario e dai toni dell'universo di Nintendo, che potete visionare anche voi dirigendovi in cima a questa notizia.