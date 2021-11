Embark Studios: il nuovo teaser mostra l'MMO cloud in esclusiva Xbox?

Gli autori degli studi Embark, la software house svedese fondata nel 2018 dall'ex CEO di EA DICE Patrick Söderlund, hanno condiviso la clip di un misterioso videogioco a mondo aperto. Riprendendo questo video, il leaker Astal ritiene che si tratti del rumoreggiato MMO cloud in esclusiva Xbox citato da Grubb.

Nel riallacciarsi al teaser degli sviluppatori nordeuropei e alle recenti anticipazioni del giornalista e insider di VentureBeat, Astal ricorda inoltre che Phil Spencer ha visitato Embark nel 2019 e che, di conseguenza, tutti gli indizi dovrebbero condurre verso l'ambizioso videogioco multiplayer basato su infrastruttura Azure di Microsoft e sulle tecnologie cloud più avanzate. Staremo a vedere.

Tornando alla clip di Embark Studios, scorrendo le scene confezionate dal team diretto da Söderlund è possibile ammirare delle originali strutture architettoniche che imperlano un paesaggio post-apocalittico dominato da una natura, rappresentata da uno stormo di fenicotteri rosa, che ha saputo reclamare a sé gli spazi abbandonati dall'umanità dopo la fine dell'attuale civiltà tecnologica.

Quando verrà svelato ufficialmente questo progetto? Un primo indizio ce lo forniscono gli stessi autori di Embark con due emoji pubblicate sui social per suggerire, appunto, l'imminente presentazione del loro prossimo videogioco: tra pochi giorni si terrà l'evento per i 20 anni di Xbox, ma la conferma da parte di Microsoft sull'assenza di annunci di nuovi giochi ci induce a guardare ai The Game Awards 2021 di dicembre.