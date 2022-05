Emberstoria Overwrite: spunta una nuova IP di Square Enix

Mentre la registrazione di un nuovo marchio da parte di Universal genera ipotesi legate all'ingresso di Shadow Hearts nella raccolta PS Plus Premium, anche Square Enix apre la strada a interessanti osservazioni.

Il colosso giapponese, reduce dalla recente vendita di Eidos, Crystal Dynamics e Square Enix Montréal, ha infatti provveduto a registrare un marchio completamente inedito. Per la precisione, la scelta è ricaduta su "Emberstoria Overwrite". L'operazione è stata effettuata da Square Enix lo scorso 27 aprile, ma è divenuta pubblica solamente quest'oggi, giovedì 12 maggio. Dettaglio interessante, la registrazione dell'IP si è accompagnata alla registrazione di due domini web collegati. Square Enix ha infatti provveduto di recente a registrare anche i portali EmberStoria.net ed EmberStoria.com.



Al momento, è davvero difficile fare ipotesi sulla natura del progetto, ma sembrano esservi pochi dubbi sul fatto che un annuncio collegato sia in dirittura di arrivo. Più volte, infatti, domini registrati da Square Enix si sono rivelati essere legati a videogiochi non ancora annunciati. Resta dunque da vedere se sarà anche questo il caso. Con il periodo tradizionalmente collegato all'E3 in dirittura di avvicinamento, non è da escludere che il mistero legato ad Emberstoria Overwrite possa essere risolto entro poche settimane.



Nel frattempo, non si arrestano i rumor che vorrebbero Sony interessata all'acquisizione di Square Enix.