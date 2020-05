Embr in Early Access su Google Stadia: confermata la data di uscita

In occasione dell'ultimo appuntamento con Stadia Connect, il team di Google ha annunciato alcune interessanti novità in arrivo tra le pagine del catalogo del proprio servizio di gaming in streaming.

Ad esempio, in seguito all'annuncio di una partnership con Electronic Arts, è stato confermato l'approdo di titoli quali Star Wars Jedi Fallen Order su Google Stadia, affiancato dalle serie sportive di FIFA e Madden NFL. In aggiunta a questi ultimi, hanno trovato spazio nel corso della presentazione anche alcune esclusive temporali in arrivo sulla piattaforma di Google.

Tra queste ultime troviamo anche Embr, bizzarra e ironica avventura ambientata in un universo digitale in cui il rischio di incendi sembra essere all'ordine del giorno. Fortunatamente la cittadinanza può dormire sogni tranquilli grazie a un App che consente di richiedere prontamente soccorso ad un insieme di volenterosi civili. Non si tratta tuttavia di pompieri professionisti: chiunque può infatti rispondere alla chiamata! Questo peculiare "simulatore di vigile del fuoco fai-da-te" approderà su Google Stadia in data 21 maggio: in apertura a questa news potete visionare il trailer di annuncio.

Al momento, è stato già confermato che il prossimo Stadia Connect si svolgerà in estate: non è tuttavia stata indicata una data specifica o una finestra temporale più precisa per la trasmissione dell'appuntamento.