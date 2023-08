Embracer: l'accordo saltato di $2 miliardi forse era con Savvy Games

Embracer Group sta attraversando un periodo di profonda ristrutturazione, soprattutto a seguito del crollo in borsa dovuto una partnership saltata di ben due miliardi di dollari. Da alcune recenti indiscrezioni, sembra ora emergere che l'accordo in questione fosse con Savvy Games, studio con sede a Riyadh.

A rivelarlo è un report di Axios, che cita "quattro fonti a conoscenza dell'accordo" che avrebbero rivelato il misterioso partner della holding svedese che ha mandato all'aria un accordo del valore di $ 2 miliardi dopo sette mesi di trattative.

Secondo quanto riportato, era in atto un "accordo verbale", ma le fonti di riferimento sono comunque all'oscuro dei motivi per cui lo studio con sede nella capitale dell'Arabia Saudita si sia tirato indietro da una partnership di questa portata. La stessa Embracer non ha rilasciato dichiarazioni a tal proposito.

Certo è che le conseguenze del mancato accordo hanno già avuto un loro impatto sugli assetti dell'azienda svedese e, mentre ci si domanda se questo si ripercuoterà anche sul prossimo progetto di Tomb Raider attualmente sviluppo, alcuni studi sono già stati chiusi, a cominciare da Campfire Cabal.

Savvy Games Group è gestita dal Principe Mohammed bin Salman, anche primo ministro dell'Arabia Saudita, e il gruppo di investimento finanziato dallo stato sta raccogliendo sviluppatori a un ritmo sorprendente.

I piani del principe per il futuro prevedono, fra le altre cose, di investire miliardi nell'acquisizione di società di videogiochi. Dunque è possibile che la compagnia abbia scelto di puntare su qualcun altro al posto di Embracer Group, ma al momento si tratta soltanto di pura speculazione.