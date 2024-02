Embracer ha cancellato 29 giochi non annunciati da luglio a dicembre 2023

L'ondata di licenziamenti di Embracer Group ha già fatto 1400 vittime, e sembra che la holding svedese non abbia intenzione di fermarsi dopo il fallito accordo da 2 miliardi di dollari con Savy Games.

Durante il primo trimestre fiscale terminato a giugno, Embracer aveva in cantiere 153 giochi non annunciati in fase di sviluppo tra studi interni ed esterni. Il numero è sceso a 138 nel secondo trimestre e a 124 nel terzo trimestre terminato a dicembre. La ristrutturazione interna ha comportato anche il licenziamento di 1.387 dipendenti, pari a circa l'8% della forza lavoro globale, nel corso del semestre terminato a dicembre. Nella decisione sono coinvolti 871 sviluppatori di giochi interni, 252 collaboratori (non sviluppatori) interni e 264 sviluppatori esterni.

A dicembre, Embracer aveva 132 studi di sviluppo proprietari, in calo rispetto ai 139 di sei mesi prima, e stava lavorando con 50 studi di sviluppo esterni, in calo rispetto ai 59 precedenti. Il CEO di Embracer, Lars Wingefors, ha dichiarato che il piano di ristrutturazione della società sta entrando nel suo "tratto finale", ma ha avvertito che potrebbero arrivare ulteriori tagli poiché l'intenzione è quella di vendere ulteriori asset attualmente ancora in mano all'azienda. "Come parte del programma di ristrutturazione, Embracer ha ancora in corso alcuni processi di investimento strutturati più ampi che potrebbero rafforzare il nostro bilancio e ridurre ulteriormente le spese di capitale", ha affermato Wingefors.