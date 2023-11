Embracer ha chiuso un altro studio: addio agli autori di TimeSplitters

Due anni dopo aver nuovamente messo in piedi lo studio, Embracer Group, la holding svedese che negli ultimi mesi ha licenziato un numero considerevole di sviluppatori e chiuso diversi suoi team interni, decide di porre fine al nuovo corso vitale di Free Radical Design, lo studio responsabile della serie di TimeSplitters.

Sebbene Embracer debba ancora confermare pubblicamente la decisione riguardante Free Radical, fonti VGC ha confermato di aver preso visione di una e-mail aziendale in cui si afferma che, dopo una consultazione, è stato deciso di chiudere lo studio di sviluppo l'11 dicembre, poco prima di Natale.

"Mentre ci muoviamo attraverso il processo di consultazione e affrontiamo la potenziale chiusura di Free Radical Design l'11 dicembre 2023, voglio esprimere la mia gratitudine per il vostro impegno e per lo straordinario lavoro che avete svolto e che continuate a fare", ha il CEO di Embracer, Lars Wingerfors. "Questo è un momento difficile per tutti noi, ma soprattutto per voi, e il nostro obiettivo è supportarvi il più possibile durante questa transizione".

Nel caso di Free Radical, Plaion, la divisione di Embracer che gestisce lo studio, è tenuta, secondo il diritto del lavoro del Regno Unito, a consultare i dipendenti con un anticipo di minimo 30 giorni prima di effettuare qualsiasi licenziamento, inclusa l'esplorazione di modi per evitare il licenziamento stesso. Rimane quindi l'ipotetica possibilità che lo studio possa rimanere aperto, se Embracer dovesse ricevere interesse da terze parti interessate ad acquisirlo. Tuttavia, VGC riferisce che oltre 55 dei 100 membri dello staff elencati su LinkedIn hanno già cambiato il proprio profilo e sono in cerca di una nuova occupazione.

Non è ancora chiaro cosa significherà la chiusura di Free Radical per il futuro di TimeSplitters, la classica serie sparatutto in prima persona che il nuovo team avrebbe dovuto portare nuovamente in vita. Free Radical Design è nata nel 1999 ed ha sviluppato le serie di TimeSplitters e Second Sight. In seguito alla deludente accoglienza di Haze e alla cancellazione di un capitolo di Star Wars: Battlefront, lo studio fallì nel 2008. Plaion e la sua società madre Embracer hanno annunciato nel maggio 2021 la rinascita di Free Radical Design, con il nuovo team di sviluppatori e creativi guidati dai fondatori originali Steve Ellis e David Doak e incaricati di riportare in vita l'IP di TimeSplitters.