Embracer continua a licenziare, il team di Chorus è stato dimezzato

Continuano i problemi in casa Embracer Group e dopo la chiusura dello studio di TimeSplitters, la hodling ha confermato anche 50 licenziamenti presso lo studio tedesco Fishlabs, che si dimezza passando così da 95 a 45 dipendenti attivi.

A settembre, Embracer ha cancellato un progetto di Fishlabs basato su una IP originale, un gioco a basso/medio budget ritenuto a quanto pare non profittevole. Fishlabs tuttavia continua a restare attiva e continuerà a lavorare su altri progetti interni e per conto di Plaion, sussidiaria di Embracer Group.

Il più recente gioco di Fishlabs è Chorus, uscito nel 2021 ma purtroppo non premiato dal successo di pubblico e critica, con vendite al di sotto delle aspettative. Lo studio ha poi lavorato su vari porting tra cui le versioni Switch di Saints Row The Third e Saints Row 4 Re-Elected, oltre al porting di Valheim su Xbox.

Fishlabs ha riscosso successo nei primi anni '10 con la serie Galaxy on Fire, vero culto dei giochi mobile su iPhone, prima di passare a progetti AAA e AA per PC e console. L'acquisizione da parte di Embracer aveva portato lo studio a lavorare su giochi più ambiziosi e con un budget maggiore. Ad oggi Fishlabs conta su uno staff di 45 dipendenti sotto contratto.