Embracer, l'editore di Tomb Raider e Deus Ex ricorda: possediamo centinaia di IP

Dopo aver terminato l'acquisizione di Eidos Montreal, Crystal Dynamics e Square-Enix Montreal, Embracer Group ha allargato ancor di più il bacino di Proprietà Intellettuali a sua disposizione e quindi aumentato sensibilmente le sue potenzialità all'interno del settore videoludico.

Nel corso di un recente incontro con i suoi azionisti, Embracer ha voluto rammentarci del ragguardevole numero di IP (sono oltre 800) che possiede e che potrebbero influenzare non poco il mercato dei videogiochi nel corso dei prossimi anni. Con i recenti acquisti, la compagnia si è aggiudicata i diritti sulle serie di Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain e altre ancora, e non bisogna dimenticare nemmeno di nomi come Borderlands, Saints Row, Hellboy, Timecop e The Umbrella Academy.

Il CEO di Embracer Group Lars Wingefors ha mostrato una diapositiva composta da alcune delle più importanti IP dell'azienda. Wingefors è stato attento a precisare che la diapositiva non indicava necessariamente che le IP elencate avrebbero presto ricevuto nuovi giochi. Tuttavia sappiamo che qualcosa si muove, e che sono in via di sviluppo nuovi progetti legati a Tomb Raider, Il Signore degli Anelli e Time Splitters.

"Abbiamo centinaia di IP in tutto il gruppo. Qui potete vedere alcune IP davvero importanti che credo abbiano un grande potenziale per essere adattate ad altri media. Alcune di loro sono state annunciate, altre non ancora. Devo precisare che questo conferma nuovi giochi e simili. Non tutti devono diventare nuovi media, ma ci sono varie potenzialità".

Gli ultimi rumor suggeriscono intanto che Embracer sia a caccia di accordi per lavorare a nuove IP Marvel.